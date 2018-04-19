حائل 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة وحدة تطوير المدارس أمس، المعرض الختامي لمبادرة "مجتمع اللغة الانجليزية"، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني وعدد من المسؤولين وقادة المدارس وذلك بمدرسة ابن حزم الابتدائية بالمنطقة .وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس يوسف الصلحاني أن المبادرة انطلقت منذ بداية الفصل الثاني بالتعاون مع مجموعة من معلمي خبرات للتنافس بين طلاب المدارس بالمنطقة وذلك لإبراز مهاراتهم اللغوية الإنجليزية وزيادة حصيلتهم العلمية.// انتهى //16:57ت م