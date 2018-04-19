الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتم وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برئاسة المدير العام للإدارة العامة للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية عبدالعزيز بن عبدالله الفالح مؤخراً، زيارته لجمهورية كينيا, شارك خلالها في افتتاح المبنى الجديد للملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيروبي، وعقد عدداً من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين في الحكومة الكينية ورؤساء الجمعيات الإسلامية.وشهد حفل افتتاح المبنى الجديد للملحقية الدينية معالي وزيرة التعليم الكينية أمينة محمد، ومعالي وزير الدولة لشؤون البيئة في كينيا السيد محمد علمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، وجمع من الدبلوماسيين ورؤساء الجمعيات الإسلامية.وأشاد المتحدثون من وزراء ونواب في الحكومة الكينية بدور المملكة في خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين، وبالعلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة وكينيا.يشار إلى أن الملحقية الدينية تعد صرحاً شامخاً مضى عليها أكثر من أربعين عاماً, قدّمت فيها آلاف المناشط والبرامج الدعوية والثقافية، وتشرف على أكثر من مئة داعية ومدرس في كل من جمهورية كينيا، ودول تنزانيا، وجزر القمر، ومدغشقر.كما شهدت الزيارة لقاء رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الجهة المعتمدة لدى حكومة كينيا لشؤون المسلمين الدكتور يوسف نزيبو، وعدد من قيادات المجلس، جرى خلالها مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة ممثلة في الملحقية الدينية في كينيا، كما شكر المجلس المملكة العربية السعودية, على الدعم اللا محدود الذي لقيه منذ تأسيسه مما أثمر عن إنجازات في إنشاء المدارس، وبناء المساجد، ورعاية الأيتام.فيما قام وفد الشؤون الإسلامية لكينيا بزيارة عدد من المعالم، والمدارس والجمعيات الإسلامية، والالتقاء بقيادات العمل الإسلامي، ودعاة الوزارة في كينيا والدول المجاورة لها في إطار التعاون المشترك؛ لخدمة الدعوة إلى الله جل وعلا.// انتهى //16:58ت م