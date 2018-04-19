نجران 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنظمت كلية طب الأسنان بجامعة نجران،أمس،حملة توعوية بمقر قوات الطوارئ بالمنطقة، وذلك ضمن برنامج المشاركات المجتمعية التي تقوم بها الكلية.وهدفت الحملة التوعوية إلى نشر ثقافة صحة الفم والأسنان من خلال إيضاح أهمية تنظيف الأسنان بشكل يومي والطريقة الصحيحة المتبعة لتنظيفها،إضافة إلى أهمية مكافحة التدخين والتبغ بكافة أنواعه والتعريف بأضراره على صحة الفم والأسنان والصحة الانسان بشكل عام.// انتهى //16:58ت م