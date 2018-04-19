تبوك 3 شعبان 1439هـ الموافق 19 ابريل 2018م واسقام وفد من طلاب كلية الشريعة والأنظمة- قسم الشريعةـ بجامعة تبوك، اليوم بزيارة لمقر محكمة الحجز والتنفيذ بتبوك يرافقهم الدكتور أمين محمود الشنقيطي، التقوا خلالها برئيس المحكمة الشيخ عثمان المرشد الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً عن مهام واختصاصات المحكمة وعلى طريقة تقديم دعوى التنفيذ الالكترونية وخطوات تنفيذ الأحكام الصادرة والمهام المنوطة بمحاكم الحجز والتنفيذ.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار البرنامج التدريبي الذي يقدمه قسم الشريعة بكلية الشريعة والانظمة في جامعة تبوك سعياً من القسم لتعزيز التواصل بين الطلاب والهيئات والجهات الحكومية وإطلاع الطلاب على آلية العمل عن قرب والتمازج بين ما تحصلوا عليه من دروس في قاعات المحاضرات وواقع العمل.// انتهى //16:58ت م