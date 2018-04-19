سكاكا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة المهندس منصور بن فايز الزارع ومساعديه .كما استقبل سموه مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن فلاح الطالب ومساعديه ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته اثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرا للمنطقة .واستمع سموه خلال الاستقبالين عن سير العمل في الفروع وآلية العمل فيها ، متمنيا سموه للجميع التوفيق .// انتهى //17:00ت م