جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم, فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذته إدارة الاختبارات والقبول بمكتب تعليم وسط جازان تحت عنوان" الفرص والتهديدات بين النظام الفصلي والمقررات" وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بجيزان .وهدف البرنامج الذي نفذته كل من مشرفة الاختبارات والقبول جيهان حوباني ووكيلة قائدة مدرسة الثانوية الثانية بجيزان زهراء سعودي على مدى يومين, إلى توعية الطالبات بالفرص والتهديدات التي تواجه الطالبات عند التحويل بين المقررات الدراسية والمخاطر التي تواجههن.// انتهى //17:01ت م