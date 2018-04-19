جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم جازان اليوم, ورشة تدريبية بعنوان "إعداد الميسرين في مبادرة ريادي", وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بمدينة جيزان .وتهدف الدورة التي قدمتها مشرفة نشاط الطالبات بتعليم جازان وخبيرة "ريادي" حنان بحيص على مدى يومين , إلى معرفة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الوطن , والتعريف بمفهوم ريادي , واكساب الطالبات مهارات سوق العمل , وبناء منظومة ريادة الأعمال والاستثمار, بلإضافة إلى تهيئة الطلاب للتمثيل المشرف في المحافل الدولية.// انتهى //17:01ت م