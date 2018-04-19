عام / "إعداد الميسرين في مبادرة ريادي" .. ورشة تدريبية بتعليم جازان
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
اختتمت إدارة نشاط الطالبات بتعليم جازان اليوم, ورشة تدريبية بعنوان "إعداد الميسرين في مبادرة ريادي", وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي بمدينة جيزان .
وتهدف الدورة التي قدمتها مشرفة نشاط الطالبات بتعليم جازان وخبيرة "ريادي" حنان بحيص على مدى يومين , إلى معرفة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الوطن , والتعريف بمفهوم ريادي , واكساب الطالبات مهارات سوق العمل , وبناء منظومة ريادة الأعمال والاستثمار, بلإضافة إلى تهيئة الطلاب للتمثيل المشرف في المحافل الدولية.
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17:01ت م