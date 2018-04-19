الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسينطلق يوم الاثنين القادم , الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية الذي تقيمة أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» بالتعاون مع الكلية الجامعية بينبع الصناعية في مسرح كلية ينبع الجامعية للبنات ، بحضور الطالبات ومنسوبات الكلية وقياديات القطاعات الحكومية والأهلية وسيدات الأعمال ، والناشطات الاجتماعيات بالمحافظة .ويأتي إقامة الملتقي العلمي في بيئات التعليم لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد والمجتمع من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .يذكر أن المشروع الوطني "نبراس" مشروع شامل يخضع للمعايير الدولية ويرسم خارطة طريق موحدة لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد وهو إنقاذ المجتمع من آفة تعاطي المخدرات، ويأتي بمبادرة مشكورة من شركة الصناعات السعودية (سابك).//انتهى//17:02ت م