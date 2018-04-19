مكة المكرمة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة النشاط الطلابي اليوم, الذي نظمته الإدارة تحت شعار ( ربيع الأنشطة اللاصفية ) للعام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ , بحضور مديرات وقائدات وتربويات تعليم مكة .وألقت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي كلمة أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بماحققته إدارة النشاط الطلابي من إنجازات رفعت مستوى مكة من خلال الأنشطة على مستوى المملكة ، مُشيرة إلى أن تعليم مكة أصبح من أهم الإدارات التي تتوج بالفوز في أغلب المناشط والبرامج داخل المملكة أوبالمنافسات العالمية.بدورها, نوهت مديرة إدارة النشاط الطلابي جميلة القليطي بما حققه تعليم مكة بحصوله على المركز الأول الذهبي في أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي ، مقدمة شكرها لهذا الفريق المتكامل الذي كان الداعم والدافع لهذا التميز ، مقدمة شكرها لطالبات مكة المتفاعلات مع المشاريع الوزارية المنفذة .واشتمل الحفل على عرض مرئي لأبرز منجزات مكاتب التعليم بمكة, والمبادرات المُنفذة التي دعت إلى تطوير وتحفيز وتدريب الطالبات, وتحقيق الشراكات المجتمعية من خلالها, كما شمل تكريم900 رائدة نشاط.// انتهى //17:03ت م