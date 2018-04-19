بيروت 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعليق الدوام الرسمي في كافة مؤسساتها التربوية العاملة في منطقة الزاهرة وبستان الدور التابعة لها في دمشق .وأكدت الوكالة الأممية في بيان اليوم أنها أغلقت مدارسها العاملة من أجل ضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والعاملين في تلك المؤسسات وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة الجنوبية وتبادل القصف بين الأطراف المتحاربة .ونوهت الأونروا إلى أن العملية التعليمية واجهت معوقات عديدة أدت الى توقفها في بعض الأوقات داخل المخيمات الفلسطينية في سوريا .وأشارت إلى أن من أبرز المعوقات التي واجهتها المخيمات الفلسطينية كان القصف وسقوط قذائف الهاون وأعمال القنص، وصولاً إلى تهدّم الأبنية والمدارس، واستمرار الحصار المفروض على بعض المخيمات كمخيم اليرموك، واعتقال الطلاب، وهجرة الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرة .// انتهى //17:47ت م