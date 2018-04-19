جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأطلق معهد تعليم اللغة العربية بغير الناطقين بها بجامعة الملك عبد العزيز، مؤخراً البرنامج التدريبي الأول، لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة غير العرب، عبر دورات قصيرة تمتد لـ 8 أسابيع تشتمل على ثلاثة مستويات بمشاركة أكثر من 80 متعلماً تم اختيارهم بعد اجتيازهم اختبار تحديد المستوى .من جانبه أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي, أن البرنامج التدريبي يشرف عليه أكاديميون مؤهلون لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مؤكداً أن معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يسعى لتجسيد رؤيته المتمثلة في التميز في تعليم اللغة العربية، وتقديم ثقافتها بتقنيات متطورة وشراكات فاعلة، والتي تنطلق من رسالته التي تتمثل في تعليم اللغة في بيئة جاذبة من خلال برامج وأنشطة نوعية منافسة تلبي احتياجات المستفيدين .وأشار إلى أن المعهد الذي يعتمد في قيمه على الاتقان والاحترافية والمرونة والإنجاز والانتماء والعمل بروح الفريق الواحد يسهم في إبراز دور المملكة الريادي في خدمة الثقافة العربية الإسلامية ، عبر توطيد سبل التعاون الأكاديمي والعلمي مع مؤسسات التعليم الأجنبية في دول العالم الغربي والتوسع في برامج التبادل الطلابي الدولي .بدوره أكد عميد المعهد الدكتور ياسر بن محمد بن سالم بابطين, أن المملكة تضطلع بمهمة نشر اللغة العربية وتيسير تعليمها، حيث جاء إنشاء هذا المعهد انطلاقاً من إيمان جامعة الملك عبدالعزيز, بأن خدمة اللغة العربية يمثل هدفاً محورياً للمؤسسات التعليمية، لأنها تشكل هوية الأمة ورسالتها وقيمها، وأن قوة أي أمة تنطلق من قوة لغتها, مشيراً إلى أن المعهد يتمتع بأرقى ما وصلت إليه تقنيات تعليم اللغات من مميزات واستقطاب الكفاءات العلمية توظيفا وتعاقداً، والكفاءات الإدارية والتقنية التي تمثل طليعة رائدة تعمل بروح الفريق تضع الإنجاز المتقن بوصلة لأنفاسها في رحاب المعهد .// انتهى //18:00ت م