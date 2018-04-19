مكة المكرمة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسوقف معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم, على مركز الشركات الناشئة بوادي مكة للتقنية بالمدينة الجامعية بالعابدية ، للاطلاع على برامج المخترعين, ورواد الأعمال, وملاك الشركات الناشئة التي تحتضنها الشركة .وفور وصول معاليه لمقر الشركة استمع لشرح مفصل عن مشروع المخطط العام للشركة من الرئيس التنفيذي لشركة تلال النماء التابعة لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور وديع برقاوي، مبيناً أن المخطط العام لوادي مكة هو تجسيد لرؤية الوادي ليكون حاضنة الأعمال ومنصة الانطلاق للشركات الناشئة، حيث يقع المشروع في الجزء الشرقي من المدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية ، لافتاً الانتباه إلى أن المشروع يضم حاضنات ومسرعات الأعمال, بالإضافة إلى الشريط التجاري المكون من فندق وادي مكة، والمركز الإداري، ومراكز الشركات العالمية، إلى جانب جزء مخصص للسكن والأنشطة الاجتماعية.عقب ذلك استمع معالي مدير الجامعة للشرح الذي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل بن أحمد علاف موضحاً فيه أن خدمات الشركة المتمثلة في الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتطويرها، وتأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها ، مبيناً أن الشركة حققت منذ تأسيسها في عام 2013م 29 منتجاً تقنياً، و15 شركة ناشئة؛ نجحت للدخول إلى سوق العمل، وخلق العديد من الوظائف للكفاءات الوطنية ، مقدراً قيمة حجم الشركات الناشئة بالوادي بـ 50 مليون ريال، فيما بلغت مبيعات تلك الشركات نحو 45 مليون ريال، مفيداً أن خطة الوادي تستهدف رفع الشركات الناشئة إلى 45 شركة، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والقانونية والإدارية والتقنية، وكذلك الدعم المالي, وبناء النماذج الأولية داخل معمل النمذجة والتصنيع.بدوره, ثمن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور هاني بن عثمان غازي, زيارة معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لوادي مكة للتقنية واطلاعه على منتجات الشركة التي خرجت من رحم البحث العلمي وتحولت إلى منتجات ملموسة تنافس في سوق العمل وتسهم في خدمة المجتمع، مؤكداً أن رؤية الوادي خلال الفترة المقبلة تتؤام مع خطط التحول الوطني 2020 وفق رؤية المملكة 2030.بعد ذلك ثمن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للعملية التعليمية والبحث العلمي, وبيئته الإدارية بالجامعة الذي من شأنه الوصول إلى أرقى الجامعات العالمية في شتى العلوم ، مشيراً إلى شركة وادي مكة للتقنية تعد نموذجاً رائداً في استقطاب رواد الأعمال والمبتكرين من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لهم للمساهمة في تحويل أفكارهم إلى منتجات تخدم المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة .ونوه معاليه بدعم وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, للأنشطة والبرامج التي تقدمها الجامعة ، مشيداً بالإنجازات التي حققها وادي مكة للتقنية ، متمنياً من كافة العاملين بالوادي إلى تضافر الجهود والعمل تنفيذ برامج ذات مخرج عالٍ يساهم في خدمة المبتكرين ورواد الأعمال .// انتهى //18:00ت م