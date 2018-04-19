لندن 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسدعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ، قادة ورؤساء حكومات دول رابطة الكومونولث إلى الاتحاد والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات والعمل على إحداث تغيير إيجابي دائم يشمل سكان الرابطة البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليار نسمة .وأشارت في خطاب الجلسة الافتتاحية لقمة المجموعة الخامسة والعشرين لرؤساء حكومات دول الكومونولث التي بدأت أعمالها في لندن اليوم إلى أن الاجتماعات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات الكبيرة. فالنظام العالمي القائم على دور القانون الذي حقق الاستقرار والازدهار يشهد تهديدات بأشكال مختلفة ومن عدة جهات .// انتهى //18:00ت م