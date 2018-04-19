نجران 03 شعبان 1439هـ الموافق 19 أبريل 2018م واساختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالصناعية في منطقة نجران "إشراقة"، أمس، الفرع الأول من "مسابقة إشراقة للحد الجنوبي"، بعنوان "أفضل تغريدة لدعم جنودنا المرابطين".وكان مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ أحمد بن علي طالبي قد اعتمد أسماء الفائزين، مشيداً بتضحيات الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، وبسالتهم في الدفاع عن الوطن الغالي.يذكر أن فروع المسابقة تتضمن، مسابقة تويتر، ومسابقة الانستقرام، والمسابقة الثقافية.//انتهى//18:01ت م