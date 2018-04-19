الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستتواصل استعدادات وزارة الصحة لتنظيم المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018م , يوم الاثنين القادم, حيث تتضمن فعاليات المؤتمر إقامة مبادرة تطوعية تستهدف كافة فئات المجتمع لتدريبهم على سبل إنقاذ الحياة, إضافة إلى عدد من الفعاليات العلمية المصاحبة منها مسابقة (دوري المحاكاة - Sim Dawri ) ، ومسابقة (أكشنها يا فني المحاكاة- "Action'ha Ya Tech") ومسابقة (فن محاكاة الإصابة - SimMoulage Contest) .ويتضمن البرنامج العلمي المكثف للمؤتمر 50 ورقة علمية يقدمها متحدثون دوليون ومحليون و 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين .ويهدف المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار "المحاكاة : مساندة التحول في الرعاية الصحية"، إلى دمج المحاكاة في مناهج الدراسات العليا, و علوم التمريض, والتعليم الطبي, بالإضافة إلى التطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.ودعت الصحة الدعوة لكافة الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية والأكاديمية ممن يرغبون حضور المؤتمر إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر:http//:shscmoh.comيذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 32 ساعة تعليم طبي مستمر, وتم إقراره من أربع منظمات عالمية للمحاكاة وهي : (الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH- / والجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM- / والكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية / وجمعية التمريض الدولية للمحاكاة و التعلم INACSL).// انتهى //18:13ت م