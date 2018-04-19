الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم , مجمع سابك السكني " تلال الوصيل " ، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، والقيادات التنفيذية في الشركة.ورفع سموه في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على مايحظى بها القطاع الخاص من دعم غير محدود ومتابعة مباشرة لبرامجه وأهدافه .وعبر سموه عن سعادته بمشاركة منسوبي سابك افتتاح تلال الوصيل الذي أكسب المكان حله جديدة ظهرت في مشروع جميل ومؤشر على حسن الأداء ودقة العمل ووسيلة جيدة للموظف لإنجاز جيد متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة (سابك) التي تهدف إلى بناء وحدات سكنية لموظفيها، وذلك في إطار حرصها على تهيئة البيئة المستقرة للموظفين وتلبية احتياجاتهم من خلال مشاريع عالمية المعايير، تعكس كفاءة تنفيذ مشاريعها وتجربتها المميزة في مجال إنشاء الوحدات السكنية وبرامج التمليك، بما ينسجم مع رؤية المملكة التي تتبنى أكبر عملية تطوير شامل في مجال الإسكان.وباكتمال المرحلة النهائية للمشروع سيكون قد تم بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية، وذلك بعد أن أنجزت الشركة، في مرحلته الأولى، 685 وحدة سكنية تم تصميمها بناء على أعلى المعايير، إلى جانب عدة مرافق حيوية وخدمية تم تهيئتها لتوفر تجربة سكن مريحة، وأسلوب حياة عصري لسكان المجمع من موظفي الشركة. وتشمل هذه المرافق مركزًا تجاري ًا للمدينة، ومساجد، ومركزين ترفيهيين للرجال والنساء، وملاعب، ومدارس، بالإضافة إلى عيادة طبية وواد مطل يوفر مشهدًا طبيعيًا مميزًا، ومساحات للنزهة وممرات للمشاة.وقد طبقت (سابك) في هذا المجمع السكني نموذج ًا لإدارة المشاريع يعكس جودة التنفيذ في مختلف المراحل، حيث تم إكمال الأعمال الإنشائية للمشروع حسب الجدول الزمني بأكثر من 43،000،000 ساعة عمل دون أية إصابة مقعدة، وصو ًلا إلى إنجاز جميع مرافق المجمع، الذي تميز باستخدام مواد (سابك) ذات الكفاءة العالية في مرحلة البناء والتشييد، كما حاز على شهادة LEED الفضية للمنازل من مجلس المباني الخضراء الأمريكي كأكبر مشروع إسكان في الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة.وبهذه المناسبة شكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع شكره إلى أمير منطقة الرياض على رعايته حفل افتتاح المرحلة الأولى من المجمع السكني، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل امتداد ًا لما تجده (سابك) من دعم سموه في مختلف مشاريعها المتواكبة مع الخطط التنموية للمملكة.وأضاف يقول "نطمح إلى أن تصنع هذه التجربة خبرة إضافية للشركة في مجال الإسكان، بما يمكن الاستفادة منه مستقب ًلا في دعم استراتيجيات هذا المجال الحيوي بما يواكب تقدم وسائله ويكفل تنوع خياراته" .بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان "ننظر إلى هذا المجمع السكني كأحد المنجزات لـ (سابك) كونه يعبر عن ثقافة الشركة في توفير عوامل الاستقرار لموظفيها الذين يمثلون الثروة الحقيقية لها والمحرك الرئيس لنمو أعمالها".وأكد البنيان أن استراتيجية (سابك) 2025، وضعت إسكان الموظفين في مقدمة أولوياتها ، كما أشار إلى أن تجربة إنشاء مجمع (سابك) السكني قدمت دلي ًلا عملي ًا على ما يمكن إنجازه في مجال الإسكان في ظل توفر التوجه الاستراتيجي وآليات التنفيذ الف ّعالة، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع على الوجه الأكمل.وقد اشتمل حفل افتتاح المجمع على كلمة لرئيس مجلس إدارة (سابك) سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع تناولت أهداف هذا المشروع وارتباطه بقيم الشركة في العناية بموظفيها، كما قام أمير منطقة الرياض ومرافقوه من ضيوف (سابك) بجولة في عدد من مرافق مجمع (سابك) السكني و شاهدوا عرضًا مرئيًا يعّرف بمراحل المشروع المختلفة، فيما قام راعي الحفل وقيادات (سابك) في نهاية المناسبة بتسليم الدروع التكريمية من الشركة إلى الجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح تنفيذ المجمع وإكمال خدماته بأعلى معايير الجودة، وفي الوقت المحدد.// انتهى //18:17ت م