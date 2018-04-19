المذنب 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرأس محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري , بقاعة الاجتماعات في مقر المحافظة , اليوم , الاجتماع الدوري للمجلس المحلي للمحافظة , بحضور أعضاء المجلس, ومديري الجهات الحكومية المعنية, والخدمية .وقدم محافظ المذنب خلال افتتاح الجلسة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه على ما تتلقاه محافظات المنطقة من دعم وتوجيه مستمر , مستعرضاً خلال الاجتماع عدداً من الجوانب المنجزة والمقدمة من خلال لجان المرافق العامة , والتعليم والثقافة , والصحة , والعمل الاجتماعي , والزراعة والمراعي الطبيعية .وناقش المجلس عدداً من البنود المدرجة في جدول الأعمال التي شملت الوقوف على الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة وعدد من المراكز, وتشكيل فريق عمل لزيارة تلك المواقع والوقوف على العوائق في الخدمات الصحية, ومتابعة العمل على ذلك, كما ناقش المجلس إمكانية افتتاح مقر لاختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم بالمحافظة, والبحث عن سرعة ذلك لسلامة طلاب وطالبات المحافظة من مشقة ومخاطر السفر , والمشاريع المعتمدة للعام المالي 1439 - 1440هـ في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء .ونوه محافظ المذنب سليمان التويجري بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في محافظة المذنب والمراكز التابعة لها وفي كافة المجالات , مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن .// انتهى //18:18ت م