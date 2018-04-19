المدينة المنورة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستواصل إدارة مشروع قطار الحرمين السريع الرحلات الأسبوعية للقطار الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مستضيفة جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة " رؤية " في إطار الشراكة المجتمعية.وانطلقت اليوم الرحلة مابين محطة المدينة المنورة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وعلى متنها ٤١ كفيفاً مع مرافقيهم.واستمع المشاركون لشروحات تفصيلية عن مكونات محطة المدينة المنورة الرئيسة, والتعرف على مستوى الجودة والخدمات المساندة, فضلاً عن مواصفات القطارات وعربات المسافرين, وآلية إصدار التذاكر, ومجمل الخدمات الإضافية المقدمة طوال فترة الرحلة, وكذلك تم تعريف المكفوفين من قبل موظفي المحطة على أهم التقنيات والخدمات وإجراءات الأمن والسلامة والحماية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة عموماً وذوي الإعاقة البصرية.وقاموا بجولة ميدانية بعد وصولهم محطة رابغ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث تعرفوا من خلالها على كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، ومنطقة الوادي الصناعي بالمدينة الذي يضم العديد من المصانع التابعة لمجموعة من الشركات العالمية, مطلعين خلالها على ما تم إنجازه في المدينة وما يجري حالياً تنفيذه من مشروعات .وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رؤية ياسر صالح راجح ، أن الهدف من الرحلة هي تعريف أعضاء الجمعية بأهم الخدمات المقدمة في محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة, والجهود التي تبذلها المملكة, بالإضافة لتفعيل أوجه التعاون ، مقدماً شكره وتقديره لكافة المسؤولين في المحطة على دعوتهم, وحسن استضافتهم .من جانبه, أكد مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا أن إدارة المشروع ترحب بتواصل المؤسسات الخيرية, ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام, عبر حساب مشروع قطار الحرمين على تويتر @Haramainrailway، وتأتي هذه الاستضافة لـ "رؤية" ومنسوبيها الكرام ضمن إطار الشراكة المجتمعية التي يفخر بها فريق العمل في المشروع.// انتهى //18:23ت م