لندن 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسدعت الحكومة البريطانية اليوم دول مجموعة الكومونولث للاتحاد والعمل المشترك لمواجهة تلوث البحار والمحيطات ومحاربة انتشار نفايات البلاستيك .وأفادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في بيان اليوم ، إن التلوث الناتج من نفايات البلاستيك يعد من أكبر التحديات البيئية التي تواجه العالم الآن، مبينة أن حماية البيئة البحرية تأتي في قائمة أجندات مناقشات قمة رؤساء مجموعة الكومونولث التي انطلقت في لندن اليوم .ونوهت ماي بالجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية على الصعيد الداخلي من أجل مواجهة تلوث البحار ، داعية دول المجموعة للانخراط في تلك الجهود والعمل على حماية البيئة البحرية .// انتهى //19:12ت م