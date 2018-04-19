القدس المحتلة 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأكد محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال لا تقيم لكافة المواثيق والأعراف الدولية وزنًا من خلال استهدافها للأطفال الفلسطينيين بمختلف مراحلهم العمرية .وقال الحسيني في تصريح صحفي اليوم، إن المئات من أطفالنا لم يسلموا من الاعتقال الجائر واحتجازهم في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث عزلت العديد منهم في زنازين انفرادية تفتقر إلى النظافة، والرعاية الصحية، وتعمدت حرمانهم من زيارة الأهالي .واستعرض المحافظ الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس وقدم نبذة تاريخية عنها ، داعيًا الأطفال والشباب إلى أخذ دورهم الريادي والقيادي لأنهم بناة المستقبل ، مؤكدًا أهمية دورهم في صنع التغيير ، مشيرًا إلى أن الأطفال يعيشون في ظروف قاهرة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي .// انتهى //19:19ت م