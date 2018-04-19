عرعر 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر في مكتبه أمس, معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان, وعدداً من أعضاء مجلس الهيئة, وذلك لبحث عدد من القضايا التي تخص الهيئة, وسبل تعزيز التعاون المشترك معها, بما يخدم المصلحة العامة, ونشر ثقافة حقوق الإنسان.وأوضح "العبيان" خلال اللقاء دور الهيئة ومهامها وما تقوم به من واجبات من أجل حماية حقوق الإنسان وما تطمح الهيئة إلى تحقيقه من خلال الجامعات.من جانبه، أكد آل عمر أن محور رؤية الجامعة, هو الحصول على أرقى الخدمات التعليمية التي تنبثق منها رسالة وأهداف خطتها الإستراتيجية، وذلك تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة - حفظها الله - .// انتهى //19:26ت م