عام / مصرع شخصين في تحطم طائرة ركاب صغيرة بالقرب من مطار بلفاست
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
لندن 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
لقى شخصان مصرعهما اليوم في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة بالقرب من مطار مدينة بلفاست الدولي في إقليم إيرلندا الشمالية .
وأوضحت سلطات المطار في بيان اليوم أن الحادثة وقعت في منطقة مليئة بالأشجار تبعد بحوالي 3 كيلو من المطار، وأكدت عدم تأثر الرحلات القادمة أو المغادرة إلى هناك بالحادثة .
كما أشار البيان إلى أن مسار الطائرة المنكوبة لم يشمل الهبوط أو الإقلاع من المطار .
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19:29ت م