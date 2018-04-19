عام / مؤتمر دولي في تونس حول التلوث البيئي وتقييم المخاطر ومعالجتها
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
تونس 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
بدأت في محافظة المهدية التونسية اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول التلوث البيئي وتقييم المخاطر ومعالجتها بمشاركة باحثين من أكثر من 25 بلدًا عربيًا وإفريقيًا وأوروبيًا .
ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام ، إلى بحث نتائج البحوث والتجارب التي طبقت في استثمار المياه الملوثة ومعالجتها ، بالإضافة إلى عرض الطرق الكفيلة بالحد من تلوث المياه في ظل ندرة هذا العنصر الحيوي خاصة في العالم العربي وإفريقيا .
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