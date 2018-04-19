تونس 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسبدأت في محافظة المهدية التونسية اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول التلوث البيئي وتقييم المخاطر ومعالجتها بمشاركة باحثين من أكثر من 25 بلدًا عربيًا وإفريقيًا وأوروبيًا .ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام ، إلى بحث نتائج البحوث والتجارب التي طبقت في استثمار المياه الملوثة ومعالجتها ، بالإضافة إلى عرض الطرق الكفيلة بالحد من تلوث المياه في ظل ندرة هذا العنصر الحيوي خاصة في العالم العربي وإفريقيا .// انتهى //19:44ت م