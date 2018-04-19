الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسيقيم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية غدًا في المنطقة الشرقية وجدة بطولتين في إطار خطة الاتحاد لنشر ثقافة الرياضة اللاسلكية في جميع أنحاء المملكة.وستقام بطولة الساند دراق "صعود التل" بالمنطقة الشرقية وتحديداً على شاطئ نصف القمر بمشاركة واسعة من جميع الفئات والأعمار في منافستي سيارات البنزين والسيارات الكهربائية حيث ستكون مدة الأولى يوم واحد والثانية 3 أيام، وسيتم تتويج بطل ووصيف كل مسابقة بالجوائز.وتستضيف جدة في الواجهة البحرية "الكورنيش الجديد "مسابقة "تحكم " وهي تصنيع نماذج الطائرات اللاسلكية" يدوياً بجميع مقاساتها وتستمر لمدة يوم واحد فقط وسيتم تتويج أصحاب المراكز الـ 3 الأولى بجوائز البطولة.// انتهى //20:00ت م