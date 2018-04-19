الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسعقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق عبدالله الملحم بمكتبه مؤخراً، لقاءً مع بعض منسوبي مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء بقيادة الدكتور يوسف الفهيد.وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أن اللقاء ناقش توسيع تجربة إدارة سوسة النخيل الحمراء وفق منهجية جديدة والمطبقة في العيون والمراح بالأحساء وتطبيقها بمحافظة القطيف.وتعتمد تجربة إدارة سوسة الأحساء على محاور وركائز ثلاث؛ وهي: الفحص الدوري المنهجي لاكتشاف الإصابة مبكرًا، والتقليل من الاعتماد بشكل كبير على المصائد الفرمونية، وإيقاف الرش الوقائي بالمبيدات الحشرية.// انتهى //20:30ت م