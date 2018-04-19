الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، اليوم ، مع سفير جمهورية غينيا لدى المملكة محمود نبهاني شريف في مقر الأمانة العامة بالرياض.وتم خلال الاجتماع مناقشة اّليات تعزيز وتنمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات قادة دول المجلس والمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وخطط العمل التي يمكن إقرارها بهذا الشأن.وأوضح الدكتور العويشق أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيراً للدول والمنظمات الافريقية وأن مجلس التعاون يسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة في القارة الأفريقية وفتح اّفاق جديدة معها نحو التنسيق السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الصلات بين الشعوب.// انتهى //20:35ت م