حائل 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستنظم اللجنة الأدبية الثقافية بمدينة فيد التابعة للنادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل غداً باستراحة بلدية مدينة فيد التاريخية محاضرة بعنوان " تجربة إبداعية " للروائي ماجد الجارد.وأبان رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب أن هذه الفعالية تأتي في إطار رسالة النادي والاهتمام بأنواع السرد بالإضافة إلى نشر الأدب باللغة العربية الفصحى وإبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق المنطقة بما يعزز الانتماء الوطني .ووجّه الدكتور المهيلب الدعوة العامة للجمهور وخاصة الأدباء والمثقفين والإعلاميين لإثراء هذه الأمسية.// انتهى //20:40ت م