الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسألغت إدارة نادي الأهلي لكرة القدم اليوم عقدها مع الأوكراني سيرجي ريبروف، وقامت بتكليف بديلا عنه التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا .وقدم رئيس مجلس إدارة الأهلي ماجد النفيعي شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على تكفله بكامل قيمة إلغاء عقد ريبروف ، بالإضافة لتكفله بكامل قيمة عقد المدرب الجديد الذي من المقرر أن يصل إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة ، كما تقدم بالشكر لإدارة نادي الفتح على تجاوبهم السريع في الموافقة على طلب النادي في التعاقد مع المدرب فتحي الجبال ، نظرًا لمشاركة الأهلي في البطولة الآسيوية.// انتهى //20:41ت م