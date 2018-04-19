الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم في مقر الأمانة العامة مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا بالرياض دو بونج كيو.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا .وأكد الدكتور العويشق ، أن دول المجلس تولي اهتماما كبيراً بالحوار الإستراتيجي مع جمهورية كوريا، كما أشاد السيد دو بونج كيو بالحوار القائم بين الجانبين، واطلع الأمين العام المساعد على آخر التطورات السياسية في جمهورية كوريا، مشيدًا بنجاح الجهود الدبلوماسية الكورية والدولية لتحقيق هذا النجاح، متمنياً أن تؤدي القمة المرتقبة إلى إنفراج الأزمة بما يحقق السلام والاستقرار لشبه الجزيرة الكورية.كما أطلع دو بونج كيو على لترتيبات القائمة لعقد القمة بين كوريا الشمالية، وجارتها الجنوبية والمتوقع عقدها في 27 أبريل 2018م، في المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين، مؤكداً على أنها ستكون قمة مختلفة بكافة المقاييس.// انتهى //20:46ت م