الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسكرّم جامع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بحي شبرا بالرياض , 84 خاتمًا للقرآن الكريم ، بحضور المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالإنابة المهندس أسامة بن محمد الجفال وذوي الطلاب المكرمين، وذلك بمجمع حلقات التحفيظ بالجامع.وبدئ الحفل الذي أقيم مساء اليوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة الحفل الشيخ سعد العتيق، أعرب فيها عن شكره للشيخ عبدالله الراجحي على رعايته الحفل، منوهاً برعاية وعناية الوزارة بالمسابقات القرآنية وحلق التحفيظ ، لافتاً النظر إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أولت هذه المسابقات عناية فائقة، واهتمت بحفظة كتاب الله على الأصعدة كافة.كما هنأ حفظة كتاب الله ــ عز وجل ــ مؤكدًا أهمية تعهد القرآن الكريم وحفظه والعمل به، موصيًا بالعناية بالقرآن الكريم، وبذل كل ما شأنه رفعة الإسلام والمسلمين.وفي الختام، كرّم المهندس أسامة الجفال الخاتمين للقرآن الكريم، إضافة إلى عدد من الطلاب .// انتهى //20:53ت م