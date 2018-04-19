رياضي / الدوري الأولمبي : الفتح يخسر من أحد ... وتعادل القادسية والباطن
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
تغلب فريق أحد على الفتح بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الأولمبي لكرة القدم .
وارتفع رصيد أحد إلى 39 نقطة بالمركز السابع ، فيما توقف رصيد الفتح عند 43 نقطة بالمركز الثالث .
وتعادل فريق القادسية مع الباطن بهدفين لكل منهما على ملعب نادي القادسية بالخبر ، ليرتفع رصيد القادسية إلى 32 نقطة بالمركز التاسع ، ورصيد الباطن 28 نقطة بالمركز الحادي عشر .
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