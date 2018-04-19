الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستغلب فريق أحد على الفتح بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الأولمبي لكرة القدم .وارتفع رصيد أحد إلى 39 نقطة بالمركز السابع ، فيما توقف رصيد الفتح عند 43 نقطة بالمركز الثالث .وتعادل فريق القادسية مع الباطن بهدفين لكل منهما على ملعب نادي القادسية بالخبر ، ليرتفع رصيد القادسية إلى 32 نقطة بالمركز التاسع ، ورصيد الباطن 28 نقطة بالمركز الحادي عشر .// انتهى //20:54ت م