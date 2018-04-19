الطائف 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأقام فريق إثراء بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف، حلقة نقاشية وقراءة لكتاب " نظرية الفستق "، للكاتب فهد الأحمدي، ضمن برنامج حديث الكتب، الذي يقدمه برنامج الفريق لأعضائه كل أسبوعين .وأوضح رئيس فريق إثراء أحمد الشمراني أن الفريق يقيم برامج متنوعة كل أسبوع تتضمن زيارة أو استضافة ثقافية، إضافة إلى برنامج حديث الكتب.وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق يشاركون في قراءة الكتب التي تقدم في هذا البرنامج، حيث يتم اختيار كتاب لمناقشته كل أسبوعين من قبل أعضاء الفريق، ويقوم كل عضو بقراءة مستقلة وإعطاء وجهة نظره بقراءته، ونقده وما استخلصه من هذا الكتاب, كما تشارك عضوات فريق إثراء من الأخوات في القسم النسائي في هذه الحلقة النقاشية، حول الكتاب عبر الدائرة المغلقة بين صالتي النادي .وفي الختام دار نقاش مفتوح حول الكتاب وموضوعاته المتعددة، حيث أجمع أعضاء الفريق أن نجاح الكتاب هو لجودة المحتوى، وجودة التسويق ودار النشر والتوزيع وجودة الورق والغلاف وكذلك أهمية موضوع الكتاب للشباب .// انتهى //21:18ت م