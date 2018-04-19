الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالدمام أمس، فعاليات برنامج " فكرة الإبداعي 2018 "، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان, وذلك بمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية " سايتك " بمحافظة الخبر.وثمن الدكتور الشلعان للطلاب المشاركين ما قدموه من مشاريع امتازت بالأصالة والطلاقة والتفرد وتمنى التوفيق للجميع, حيث تجول على ابتكارات وابحاث الطلاب المشاركين, واطلع على العرض المرئي الخاص بالبرنامج الذي استعرضت فيه بعض مشاريع الطلاب.بعد ذلك كرم مدير عام التعليم بالشرقية ٢٥ مشاركاً من الفائزين للفئة الذهبية والفضية ، كما تم منح ٤٢ جائزة من الداعمين.وشهد اليوم الختامي استقبال الزوار في المعرض وإطلاق دورات تطوير وتدريب على مهارات الإبداع والابتكار قدمها مختصين تربويين بإدارة الموهوبين، من ضمنها برنامج كيف تكون مبدعاً في 40 دقيقة الذي يحتوي على المراحل الأساسية لبناء الإبداع لدى الفرد الذي وجد تفاعل إيجابي من الطلاب المشاركين في المسرح ، كما شهد تقديم 12 عرض لمشاريع علمية لـ 12 مشارك من المبدعين المتأهلين على مستوى المملكة والعالم .يذكر أن البرنامج انطلق يوم أمس الأول الثلاثاء بمشاركة 92 مبتكراً وباحث من أصل 781 مشاركًا من أبناء المنطقة حيث شارك في تحكيم تلك المشاريع نخبة من المختصين على مدى يومين، ويمثل البرنامج أحد مبادرات الشؤون التعليمية لتجويد مخرجات البيئة العلمية الإبداعية التنافسية المحفزة لعقل الباحث العلمي بهدف تهيئة الطلاب للمنافسة والدخول في المنظومة العلمية المعرفية العالمية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والاختراع لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة .// انتهى //21:35ت م