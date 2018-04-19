إسلام آباد 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وبولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة المجالات الدفاعية والأمنية والعسكرية.جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان الذي يزور بولندا حالياً مع نظيره البولندي ماريوز بلاسزاك اليوم في العاصمة وارسو.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إلى جانب استعراض الوضع الأمني الإقليمي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:37ت م