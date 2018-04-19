جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسدشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة اليوم برنامج نادي الخرمة " توستماسترز" للتواصل وتعليم مهارات القيادة بحضور عدد من المهتمين بالبرنامج وذلك بمقر اللجنة بالخرمة.ويهدف البرنامج الذي بدأ بنبذة تعريفية وتاريخية عن أندية توستماسترز إلى تطوير مهارات الإلقاء والتعبير والتواصل مع الآخرين وقوة التأثير وإكسابهم مهارات القيادة ، كما اشتمل على حلقة تدريبية عملية على نماذج متنوعة من الخطب المعدة مسبقاً والكلمات الارتجالية.وفي ختام البرنامج كرمت لجنة التنمية الاجتماعية بالخرمة الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ البرنامج والمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات وبرنامج الديوانية الشبابية التابع للمكتب بالمحافظة .// انتهى //21:51ت م