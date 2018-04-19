الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة أول اجتماع رسمي له بعد صدور الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الشهر الماضي بتشكيل المجلس الجديد.وعقد الاجتماع اليوم برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس أعمال وأنشطة المركز ورسم الخطط المستقبلية بما يسهم في تطور الخيل العربية، وإبراز دور المركز في تفعيل عروض الخيل العربية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى بحث سبل تجاوز المعوقات التي تواجه القطاع الفروسي وكيفية التغلب عليها.// انتهى //21:53ت م