الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود مساء اليوم, حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بخريجاتها الدفعة الـ 62، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.وأعربت الأميرة نورة بنت محمد عن سعادتها بمشاركة الخريجات يوم تميزهن، مقدمة التهنئة لأسر وأمهات الخريجات، كما أشارت إلى سبق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تعيين أول وكيلة للجامعة، إيماناً منها بقدرات المرأة السعودية، وحثت الخريجات على ضرورة بذل الجهد، والمثابرة حتى يتبوأن المكانة المتميزة التي تستحقها المرأة و الفتاة السعودية.وبدئ الحفل بمسيرة الخريجات المتميزات واللاتي بلغ عددهن٩٠٠ طالبة متفوقة وهن العشر الأوائل من جميع الدرجات العلمية .وأكد معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل في كلمته التى ألقتها نيابة عنه وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت عبد الرحمن العريني, على حرص واهتمام ولاة الأمر على الطالبات، وعلى إعدادهن للمستقبل الذي يليق بهن فكراً، وعلماً وخلقا.وأعرب معاليه عن شكره وتقديره البالغين لسمو حرم أمير منطقة الرياض، مثمناً لها رعايتها الكريمة، وحضورها لحفل التميز في نسخته الثانية والستين، مشيرا إلى جهود الجامعة المتنوعة على المستوى الداخلي والخارجي عبر وحداتها ومعاهدها ومراكزها البحثية وكراسي البحث التابعة لها وخبراتها وكفاياتها المتواجدة في كثير من دول العالم .وأكد في كلمته علي ضرورة ان تواصل الطالبات طريق العلم والعمل بجد واجتهاد، مشيداً بجهود القائمين علي الحفل، والمنظمين وفي صدارتهم وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت عبد الرحمن العريني ، وجميع الجهات المساندة في القسم النسائي .وتزامن حفل التميز هذا العام مع احتفال المركز النسائي لتحفيظ القرآن والسنة .ثم شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن تاريخ مدينة الملك عبدالله للطالبات، وفيلما تسجيلياً عن المركز النسائي لتحفيظ القرآن الكريم والسنة .وفي الختام كرمت حرم سمو أمير منطقة الرياض الطالبات المتميزات .// انتهى //22:20ت م