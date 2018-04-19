عرعر 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسناقشت إدارة جمعية رعاية الايتام الخيرية بعرعر خلال اجتماعها الثاني للجودة والتطوير أمس, الخطة التشغيلية لأقسام الجمعية المتنوعة للعام الحالي وتسليم جميع الأقسام أعمالها الإدارية والفنية والعمل على الخطة المرسومة بعد الانتهاء من إعدادها بالتعاقد من أحد الجهات الاستشارية في العمل المؤسسي .وأكد مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن الجمعية حرصت في تطوير أداوتها وتقديم جودة في الخدمات للكفلاء والداعمين والمستفيدين من خدماتها من الأيتام والآرامل من جميع الأقسام وهي الكفالات والمحاسبة وشؤون المستفيدين وتقنية المعلومات والبرامج والأنشطة والعلاقات العامة والإعلام والموارد البشرية والجودة والتطوير, إلى جانب وضع قياس مؤشرات الأداء ومعالجة القصور وتطوير الأداء في جميع الجوانب التقنية والإدارية وتعزيز جسور التواصل لجميع شرائح المجتمع// انتهى //22:28ت م