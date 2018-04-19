الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستأهل العداء السعودي أحمد جمعة إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب 2018 بعد أن حقق الرقم التأهيلي اليوم في البطولة العربية الـ 18 التي تستضيفها الاْردن بعد أن جرى في سباق 100م بزمن 10:46ثانية.وكان أحمد جمعة قد تأهل بداية الشهر الحالي لسباق 200م في البطولة الخليجية بالكويت .وحقق الواثب حسين الشواكر الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي بعد أن قفز لارتفاع مترين في أول أيام منافسات البطولة العربية للشباب التي تشهد مشاركة 423 لاعباً يمثلون 16 دولة .وقد أعلن رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل انطلاق منافسات البطولة العربية يوم أمس بعد الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات ومراسم رفع علم البطولة وأعلام المنتخبات المشاركة، بعدها بدأت التصفيات الأولية لمنافسات الوثب العالي وسباق 110متر حواجز و100م وعشر آلاف م والكرة الحديدية والوثب الطويل وسباق الـ 400م والتتابع 4×100.// انتهى //22:47ت م