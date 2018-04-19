جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساء اليوم ، انطلاق فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر ، وذلك في مركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان.ولدى وصول سموه مقر المهرجان ، قص الشريط إيذاناً بتدشين المعرض المصاحب ، وتجول في أرجائه ، واطلع على مشاركات الشركات المتخصصة ومزارعي المانجو ، حيث يضم المعرض أنواعًا متميزة من منتجات المنطقة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر المنطقة بزراعتها والتي يزيد عددها عن "60 " صنفاً ، إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية , والبن البلدي الذي عرفت مزارع المحافظات الجبلية في منطقة جازان بزراعته , وتميز بمذاقه وجودته العالية.واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل من القائمين على المعرض الذي يهدف إلى التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها ، وما يشتمل عليه من منتجات المانجو بأصنافها المتنوعة إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية التي نجحت زراعتها في المنطقة.وشاهد سموه العديد من العروض والفقرات المتنوعة والأناشيد التي قدمها مجموع من الأطفال ابتهاجاً بالمناسبة.وفي نهاية الحفل سلم الأمير محمد بن عبدالعزيز الشهادات التقديرية والدروع التذكارية للمشاركين والداعمين للمهرجان , وتسلم سموه هدية تذكارية.// انتهى //22:51ت م