عمّان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسجددت الحكومة الأردنية رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده لمدينة القدس المحتلة.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قرار باطل ومنعدم الأثر القانوني ويضرّ عملية السلام، لافتا إلى أن استمرار غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينية يغذي التطرف في المنطقة.وأضاف المومني إن بلاده كانت وما زالت تسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيرًا إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.// انتهى //22:51ت م