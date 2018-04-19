سكاكا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي يرافقه مدير عام إدارة المنهجيات ابراهيم الحميزي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي تيسير المفرج ومدير فرع منطقة الجوف فالح العنزي .واستمع سموه خلال اللقاء من معالي الدكتور التخيفي إلى موجز عن أهم الاحصاءات التي تخص منطقة الجوف في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والزراعية كافة ، كما اطلع سموه على المسوح الميدانية التي سيتم تنفيذها في منطقة الجوف ضمن مناطق المملكة.وثمن الأمير بدر بن سلطان الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من خلال تزويد الجهات الحكومية وإمارات المناطق بنتائج الأعمال الإحصائية كافة وبشكل دوري لرسم السياسة ، كما وجه سموه بأن تكون الهيئة العامة للإحصاء ضمن اللجنة المشكلة في مكتب تحقيق الرؤية 2030 بالإمارة.// انتهى //23:08ت م