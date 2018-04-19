جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسزار مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم جازان محمد بن علي خضير ، اليوم ، عددًا من مدارس المنطقة التي ستكون ضمن مقرات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية لهذا العام.وأوضح خضير مدير تعليم الكبار بتعليم جازان أن الزيارة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة التي يقوم بها تعليم جازان لتنفيذ حملة التوعية ومحو الأمية لصيف ١٤٣٩هـ بمنطقة جازان التي ستنطلق خلال الفترة من الرابع من شهر شوال وحتى الرابع من شهر ذو الحجة القادم .وبين أن المدارس التي ستشهد تنفيذ الحملة تشمل مدارس قرى " المجصص ، وأم المعنق ، والبيض الأسفل ، وقزع ، ورمادة ، والسويدية، والضبرة ، والحصمة ، والبيطارية , إلى جانب المجمعات التعليمية بمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بـمواقع الحصمة , ورمادة ,والروان.// انتهى //23:09ت م