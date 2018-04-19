الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستطرح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأثنين القادم, مسابقة تحمل اسم "نعم نحن مجتمع يقرأ", احتفاءً بالأسرة القارئة ضمن فعاليات الموسم الرابع من ملتقى " شغف 4 " الذي تطلقه المكتبة تحت شعار "عندما يكون الكتاب ملهماً " , وذلك بالمكتبة النسائية ومكتبة الطفل في فرع المربع بمدينة الرياض.وخصصت المكتبة جائزة "100 كتاب" يتم منحها للصورة التي تحصل على استحسان وإعجاب أكبر عدد من الجمهور ، حيث لقيت هذه المسابقة تفاعلاً كبيرًا من المتابعين والمهتمين عبر الصور والمشاركات على حسابات المكتبة مما يعكس شغف أفراد المجتمع بالقراءة والكتب .وسيتم الإعلان عن الفائز وتكريمه ضمن فقرات برنامج " شغف4 " ، الذي تستهله المكتبة بجلسة مخصصة للأمهات بعنوان " لماذا نقرأ لأطفالنا قبل النوم "، تديرها الدكتورة يسرى العتيق وتناقش مفاتيح القراءة للأطفال بأسلوب شيق لتقريب الأم من عالم طفلها ، وفتح أبواب الحوار والحديث معه، كما ستقدم المكتبة لقاءً مختلفًا تديره أسيل باعبد الله تحت عنوان " 10 كتب في 60 دقيقة " ، إضافة إلى فعالية بعنوان " إصدار جديد" تحتفي المكتبة من خلالها بالإصدارات الجديدة عبر منح الكاتب والقارئ فرصة الحصول على نسخة موقعة من المؤلف.ويصاحب ملتقى شغف4 إقامة معرض "إنستاريد" الذي يجمع مبدعات التطبيق الالكتروني انستغرام لعرض أعمالهن ومنتجاتهن التي أسهم الكتاب والحرف في صناعتها، ومعرض الكتاب المستعمل الذي يتيح مبادلة الكتب بأخرى وتجديد المكتبة الشخصية, كما يقام ضمن الفعاليات مكتبة للطفل " أنا المؤلف" تحتوي على حلقة قراءة وأنشطة فنية ومسرح دمى وقراءة حرة كما خصص وقت للقاء بمؤلفة كتاب "المؤلف الصغير" ميادة الفريح ويأتي ذلك امتدادا لبرنامج تدشين وتفعيل إصدارات المكتبة لكتب الأطفال.// انتهى //23:13ت م