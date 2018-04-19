سكاكا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, ‏معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان يرافقه معالي نائب رئيس التفتيش القضائي الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن العتيق ومعالي وكيل الوزارة لشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد نوح ومعالي المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ منصور بن عبد الله المنصور .ورحب سموه في بداية اللقاء بالضيوف ، مستمعًا إلى سير العمل في قطاع القضاء بالمنطقة ، والمراحل التي تتم بها إنهاء الإجراءات القضائية في المحاكم وأفرع الوزارة .وثمن الأمير بدر بن سلطان الجهود المبذولة في المنطقة .// انتهى //23:32ت م