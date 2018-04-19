الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسواصل فريق الفيصلي صدارته للدوري الأولمبي لكرة القدم بفوزه على الجيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ، ضمن الجولة الـ 25 من المسابقة .وارتفع رصيد الفيصلي إلى 49 نقطة ، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني الذي فاز على النصر بهدف دون رد ، ليتوقف رصيد النصر عند 42 نقطة بالمركز السادس ، وظل الجيل بالمركز الأخير برصيد 13 نقطة .وفي جدة تغلب فريق الأهلي على الانصار بستة أهداف دون رد ، ليكون رصيد الأهلي 44 نقطة بالمركز الثالث ، ورصيد الانصار 15 نقطة بالمركز الأخير .وفاز الاتحاد على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 39 نقطة بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد هجر عند 28 نقطة بالمركز العاشر ، كما فاز الشباب على الخليج بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد الشباب 44 نقطة بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر .وبذلك تنحصر المنافسة على اللقب بين الفيصلي والهلال في الجولة الأخيرة التي تقام الخميس القادم ، حيث يواجه الفيصلي نظيره الأنصار ، ويلعب الهلال مع الأهلي ، ونسبيا اللقب أقرب للفيصلي إلا إذا تعثر أمام الأنصار فقد تكون الفرصة مؤاتيه للهلال في حال فوزه على الأهلي .// انتهى //23:33ت م