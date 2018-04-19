مدريد 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسحقق فريق ريال سوسييداد المفاجأه بفوزه على ضيفه اتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وبذلك يتجمد رصيد اتلتيكو مدريد عند 71 نقطة بالمركز الثالث ويفسح المجال أمام فريق برشلونة للتتويج المبكر حيث بات بحاجة إلى 3 نقاط لتحقيق اللقب ، وارتفع رصيد سوسييداد إلى 43 نقطة بالمركز الثاني عشر .وفي مباراة ثانية، فاز فريق جيرونا على مضيفه ديبورتيفو الافيس بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد جيرونا 47 نقطة بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد الافيس عند 38 نقطة بالمركز الخامس عشر .ويلعب لاحقا ليفانتي مع ملقا، وريال بيتيس مع لاس بالماس.// انتهى //23:33ت م