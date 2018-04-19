الطوال 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية مركز القفل، جولة تفتيشية مساء اليوم على عدد من المحلات التجارية والمطاعم ، ضمن حملة رقابية صحية مكثفة تنفذها البلدية حالياً.وأوضح رئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي أن الحملة تهدف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استيفاءها للاشتراطات الصحية، وتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.وبين أن البلدية تمكنت خلال جولة اليوم من إغلاق أربعة محلات تجارية مخالفة للاشتراطات , ورصدت عشر مخالفات , مفيداً أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية , حاثًا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم 940.// انتهى //23:40ت م