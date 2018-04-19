المذنب 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسافتتحت اليوم بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية ، وذلك في منتجع لوذان شمال محافظة المذنب ، وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً .وتمكنت المهرة "أبها الخالدية" لإسطبلات الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول في أول الأشواط والمخصص للمهرات عمر السنة الفئة (أ) ، في حين حلت في المركز الثاني المهرة "موريكا" لمربط المورقي.وفي منافسات الشوط الأول الفئة (ب) والمخصص للمهرات عمر السنة، حصلت على المركز الأول المهرة "ريم العلوش" لمربط العلوش، وجاءت في المركز الثاني المهرة "حلوة الخالدية" لإسطبلات الخالدية.كما حقق المهر "رهيب الخالدية" لإسطبلات الخالدية المركز الأول في الشوط الثاني الفئة (أ) ، فيما نال المركز الثاني المهر " بركات الخالدية" لمربط المجد.وفي منافسات الشوط الثاني الفئة (ب) المخصص ايضاً للأمهار عمر السنة حقق المهر "عسلي الصواري" لمربط الصواري المركز الأول ونال المهر "سلمان التنهاة" لمربط التنهاة المركز الثاني.من جانبه أثنى سمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد على تنظيم بطولة القصيم للخيل العربية الأصيلة قائلاً : " اللجنة المنظمة عودونا على النجاح والتميز منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى العام الماضي ونطمح لما هو أفضل لهذه البطولة في المواسم المقبلة لأنها مهمة للخيل العربية وملاكها في منطقة القصيم في ظل ما تجده الخيل العربية والفروسية من دعم كبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله -".وعن التوقعات في منافسات البطولة أكد سموه أنه من الصعب الحكم على الخيل قبل حضورها لميدان البطولة وتقديم عرضها أمام لجنة التحكيم، مشيرًا إلى أن مربط السلام يشارك في منافسات المهرات عمر السنتين لجانب المرابط السعودية في البطولة ، متمنياً التوفيق للجميع .// انتهى //23:51ت م