عمّان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق.قام بنقل الرسالة وزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو لدى لقاءه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان اليوم.وبحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والأمنية، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، وفِي مقدمها الجهود المبذولة لمحاربة الاٍرهاب ، والقضية الفلسطينية والأزمة السورية .// انتهى //00:14ت م